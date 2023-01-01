Boeing ve THY, kargo uçağının teslimini kutladı

Boeing ve Türk Hava Yolları (THY), ilk 777 kargo uçağının teslimatını kutladı. Teslim alınan uçak, Türk Hava Yolları’nın hava kargo taşımacılığı sektöründe hızla yükselen, başarılı alt markası Turkish Cargo’nun bu yıl içerisinde sipariş ettiği iki adet 777 kargo uçağının ilki olma özelliğini taşıyor.

Teslim töreninde konuşan Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı; “Turkish Cargo, 2017’nin Ocak ayı itibariyle direkt kargo seferi düzenlediği nokta sayısını 55’ten 73’e çıkarıp; taşınan kargo miktarını geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 29 oranında artırarak, yaklaşık bir milyon tona yükseltti” dedi.