BP Türkiye’nin “2017 Yılı Müteahhit SEÇ-G Ödülleri” sahiplerini buldu

BP Türkiye, akaryakıt yatırım projeleri çerçevesinde birlikte çalıştığı iş ortakları arasında Sağlık, Emniyet, Çevre ve Güvenlik (SEÇ-G) kültürünü yaygınlaştırmak ve teşvik etmek amacıyla hayata geçirdiği “Müteahhit SEÇ-G Ödülleri” sonuçlandı.

Ödüllerde birinciliği BP’nin istasyon giydirme alanındaki iş ortağı İstanbul Reklam aldı. İkincilik ödülü BP’ye altyapı tesisat, periyodik kontrol ve servis hizmetleri sunan TORA Petrol’e, üçüncülük ödülü ise istasyon inşaat firması Fasad Mühendislik’e verildi. Bu yıl ilk kez verilen Gelişim Ödüllleri’ni ise TEKSER Akaryakıt ile otomasyon şirketi TURPAK aldı.