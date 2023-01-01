En iyi inovasyon taşıma maliyetlerini düşürmek

Türkiye İnovasyon ve Girişimcilik Haftası kapsamında düzenlenen “TİM-TEB Girişim: Yenilikçi Modeller ve Başarı Hikayeleri” paneline katılan DRN Lojistik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Önder Türker, KargomKolay.com platformunun sektöre kazandırdığı inovatif yaklaşımı anlattı.

Türkiye’de yapılan yıllık 150 milyar dolarlık ihracatın yüzde 60.1’inin, KOBİ’ler tarafından gerçekleştirildiğine dikkat çeken Türker, KOBİ’lere yönelik yapılabilecek en büyük inovasyonun taşıma maliyetlerini düşürmek olduğunu söyledi. KargomKolay.com’un, KOBİ’lerin lojistik giderlerini önemli ölçüde azalttığını kaydeden Türker, “Dolayısıyla siz küçük ya da orta büyüklükteki bir işletmeyseniz az nakliye yapıyorsunuz demektir. Herhangi bir şeyi az alıyorsanız, daha fazla para ödersiniz, çok alırsanız daha ucuza mâl edersiniz” diye konuştu.