Gaziantep Büyükşehir Belediyesi enerjide tasarrufa odaklandı

Enerji yönetimi ve otomasyonda uzman olan Schneider Electric ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ISO50001 Enerji Yönetim Sistemi ile Enerji Verimliliği projesini başlattı.

Proje ile hizmet binaları ve belediye tesislerinde enerji kullanımının azaltılması hedefleniyor. Projenin ilk fazında, enerjinin nerelerde, nasıl ve ne kadar kullanıldığı ile ilgili bir farkındalık oluşturmak için 8 ayrı lokasyonda 30 cihazın kullanıldığı bir enerji izleme sistemi kuruldu. Projede sadece oluşturulacak bu farkındalıkla yüzde 5 oranında bir verimlilik elde edilmesi öngörülüyor. Sonrasında ölçümle ortaya çıkartılacak verimlilik potansiyellerinin değerlendirilmesi sonucunda ise yüzde 20’ye kadar ek verimlilik sağlanması hedefleniyor.