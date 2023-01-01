Kumport Limanı, ithalat ve ihracatta ilk sırayı kaptı

Deniz ticaretinde Uzakdoğulu armatörlerin Türkiye’ye ilgisinin artmasıyla yatırımlarına hız kazandıran Kumport, Türkiye Liman İşletmecileri Derneği’nin (TÜRKLİM) hazırladığı sektör raporuna göre üçüncü çeyrekte Marmara Bölgesi’nde en fazla dolu lokal (ithalat+ihracat) konteyner elleçleyen liman oldu.

Büyüme rakamlarını değerlendiren Kumport CEO’su Özgür Soy; ‘’Sektör özelinde hazırlanan raporlar ve yapılan çalışmalar Kumport olarak bizim de ileriye dönük yatırımlarımıza ışık tutuyor. Üçüncü çeyrek rakamlarına bakıldığında büyüme oranında ciddi bir artış olduğunu görüyoruz. Bu da ileriye yönelik hedeflerimizin şekillenmesine büyük katkı sağlıyor. İçinde bulunduğumuz Ambarlı Liman Bölgesi’nde üçüncü çeyrekte geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 19 büyüme kaydettiğini görüyoruz. Kumport özelinde geçen senenin aynı dönemine göre üçüncü çeyrekte yüzde 125’lik bir büyüme gerçekleştirdiğimizi söyleyebiliriz’’ dedi.