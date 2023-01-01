“Petrolü daha az kullanacağımız konusunda şüphelerim var”

Sabancı Üniversitesi İstanbul Uluslararası Enerji ve İklim Merkezi (IICEC), enerji ve iklim alanlarının kilit paydaşlarını bir araya getirmeye devam ediyor. Sektörün önemli isimlerini buluşturan IICEC’in son konuğu, Rapidan Energy Group Başkanı Robert McNally oldu.

“Petrol Fiyat Çalkantısının Geri Dönüşü” başlıklı bir seminer veren McNally, petrolde alışılmadık fiyat dalgalanmalarının sürmesini beklediğini belirterek, “Herkes ‘yeni normal’in ne olduğunu merak ediyor. Günümüzdeki dalgalanmalar normal değil. Çeşitli beklentiler var. Son 3 senedeki istikrara aldanmamak gerekli. Piyasanın hassas dengelerin açısından yeni normalde 20-150 dolar aralığına hazırlıklı olmak gerekiyor” dedi.

Elektrikli araçların kullanımının artacağı ve bunun petrole talebi düşüreceğine dair inanışı isabetli bulmadığını anlatan McNally, “Devletler elektrikli araç kullanımını öne çıkaran çok keskin hedefler koyuyor ve bu hedefleri uygulamaya yönelik adımlar atıyor. Buna karşın Çin ve Orta Asya ülkeleri gibi çok hızlı gelişen ekonomilerde, “yeşil politikalar” konuşulsa da satın alımlara baktığınızda petrolle çalışan büyük araçların elektrikli araçlara göre daha fazla tercih edildiğini görüyoruz. Yani bu ülkeler büyüdükçe petrol talepleri düşmenin aksine artıyor” bilgisini verdi.