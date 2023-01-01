Siemens’ten enerji santrallerinde verimliliği artıracak teknoloji hamlesi

Siemens, HL sınıfında yaptığı geliştirme ile enerji verimliliğini yeni bir seviyeye yükseltiyor.

Çok yakın bir gelecekte Siemens’in tüm müşterileri, bu verimlilik ve performans artışlarından faydalanacak. Siemens Enerji ve Gaz Bölümü CEO’su Will Meixner, “Yenilenebilir enerji payının artması ve yenilenebilir enerjilerdeki dalgalanmaya bağlı olarak gaz türbinlerinin esneklik özelliği önem kazanıyor. HL sınıfı teknolojimiz basit çevrimde dakikada 85 MW’lık artış sunuyor. Dolayısıyla HL sınıfımızın yüksek verimli ve esnek gaz türbinleri, dalgalı yenilenebilir enerjilerin payının hızla yükseldiği enerji sistemlerine mükemmel bir uyum gösteriyor” diye konuştu.