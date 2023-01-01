UPS, 125 Tesla elektrikli tırın ön siparişini veriyor

UPS, Tesla’nın tamamen elektrikli yeni tırlarından 125 adet ön sipariş verdiğini açıkladı. Yeni tırlar, UPS’nin elektrik, doğalgaz, propan ve diğer geleneksel olmayan yakıtlarla çalışan kamyon ve tırlardan oluşan geniş alternatifli yakıt ve gelişmiş teknolojili araç filosuna katılacak.

Tesla Semi tırlar, tek bir şarjla 500 mile kadar giderken sürücülere kabin tecrübesi, gelişmiş yol güvenliği ve önemli ölçüde azaltılmış uzun vadeli mülkiyet maliyeti sunuyor. Tırların otomatik acil fren, uygulanabilir seyir kontrolü, otomatik şerit kılavuzu ve elektronik fren ve direksiyon sistemi gibi güvenlik özellikleri bulunuyor. ABD hükümetine göre, Tesla’nın sürücü yardım uygulamaları kaza oranlarını yüzde 40 oranında azaltıyor. Tesla, araçların üretimine 2019’da başlamayı planlıyor ve UPS, araçları kullanacak ilk şirketlerden biri olacak.