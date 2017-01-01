UPS’nin büyüme hızı arttı

UPS, 2017 4. çeyrek gelirlerini açıkladı. UPS Başkanı ve CEO’su David Abney; “2017’de yakalamış olduğumuz son derece yüksek gelir, kazanç artışı, ağ yatırımlarımız ve portföy inisiyatiflerimizden elde ettiğimiz avantajlar sayesinde hisse başına kazanç hedefimize ulaştık.

2017’de kilit kapasite yatırımlarında önemli gelişim kaydettik. Yakaladığımız ivme, dönüştürücü eylemlerimiz UPS’nin 2018 ve sonrasında büyüyeceğini gösteriyor. Ağımızdaki yatırımları hızlandıracak ve insanlarımıza ek fırsatlar sağlayacak ciddi kaynakları kullanıma sunacağımızı düşünüyoruz” diye konuştu.