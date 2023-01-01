Zorlu Enerji’den Gaziantep’e yatırım

Zorlu Enerji, Gaziantep’e ‘Zorlu O&M Kalibrasyon Merkezi’ni kurdu. G2.5’dan G6‘ya kadar olan diyaframlı doğalgaz sayaçlarının kalibrasyon işlemlerini yapan Kalibrasyon Merkezi, toplam 1.200 metrekare açık alan üzerinde, 600 metrekarelik bir kapalı alana inşa edildi.

Merkez, yılda 100.000 adet sayaca hizmet verebilecek bir kapasiteye sahip. Ayrıca alan içerisinde sayaçların test işlemleri öncesinde güneş ışınlarına veya diğer iklim koşullarına maruz kalmaması için 30.000 sayaç kapasiteli kapalı bir depo alanı da bulunuyor. Zorlu O&M Genel Müdür Yardımcısı Ömer Harun Örge, doğal gaz hizmet sektöründe kalite ve sürekliliğinin sağlanabilmesi için kalibrasyonun büyük bir önem arz ettiğini söyledi.