Aegon Emeklilik ve Hayat’a akıllı çözüm Paritus

Aegon Emeklilik ve Hayat A.Ş., müşterilerine hızlı ve kaliteli hizmet verebilmek amacıyla Paritus Akıllı Arama Çözümleri’ni tercih etti.

Türkiye’de ilk kez hayat sigortasının tüm satış sürecini tablet üzerinden yöneten marka, şimdi direkt satış ekipleri ve poliçe kabul departmanlarını Paritus teknolojisiyle destekliyor. Aegon Emeklilik ve Hayat Grup Müdürü Erdem Gürdağ, Paritus’un “Adres Doğrulama” fonksiyonu ile hızla ulaşılabilir ve doğru adres bilgilerine ulaşmaktan memnun olduklarını söyledi. BT Bilgi Teknolojileri Yönetici Ortaklarından, Zuhal İşcan, BT Bilgi’nin uzun soluklu yatırımı olan Paritus’un sağladığı katmadeğerin sektöre örnek oluşturduğunu kaydetti.