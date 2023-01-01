Aksigorta BT ve dijitalleşmede hızla büyümeye devam ediyor

Dijitalleşme Endeksi’nde Türkiye’nin öncü şirketlerinden Aksigorta, kısa sürede yaptığı yatırımlarla bu alanda hızla yol alıyor.

Aksigorta Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı Metin Demirel, görevine Aksigorta Bilgi Teknolojileri ve Dijitalden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak devam edecek. Aynı zamanda Sabancı Holding’in Aksigorta’daki ortağı Ageas’ta Türkiye, Portekiz, Fransa ve İtalya’dan oluşan Kıta Avrupası Bölgesi CIO’su olan Demirel; geleceğin sigortacılığını, müşterileri ve paydaşlarının hayatlarını kolaylaştırmak için en güncel ve teknolojik dijital altyapıyı kullanarak oluşturduklarını kaydetti.