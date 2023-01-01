Aksigorta ile “Hayata Devam”

“Hayata Devam” Sigortası ile Aksigorta, sigortalılarına sunduğu güvence alanını genişletti.

“Hayata Devam” Sigortası ile günümüzde çok sık karşılaşılan kanser, MS, böbrek yetmezliği, kalp ve karaciğer yetmezliği sebebiyle yapılacak organ nakilleri gibi tedavisi pahalı ve hastaları uzun süre çalışmaktan alıkoyabilecek durum ve hastalıklara karşı teminat sunan Aksigorta, sigortalılarına sunduğu güvence alanını genişletti. Teminat kapsamındaki hastalıklara alzheimer, parkinson, işitme kaybı ve önemli yanıkları ekleyen Aksigorta, organ nakli kapsamına da akciğer ve pankreas nakillerini dahil etti. Yeni eklenen teminatlarla güvence altına alınan hastalık sayısı 5’ten 9’a yükseldi.