Aksigorta’dan yabancılar için özel sağlık sigortası

Aksigorta, Yabancılara Özel Sağlık Sigortası ürünü ile Türkiye’de ikamet etmek isteyen yabancıların sağlığını güvence altına alıyor.

Aksigorta, Nisan 2013 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan “Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu” gereğince, yabancı uyruklu kişilere ikamet izni almak için getirilen sağlık sigortası zorunluluğu kapsamında ürettiği, Yabancılara Özel Sağlık Sigortası ürününü, müşteri ve satış kanallarının ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak güncelledi.