Allianz Türkiye İnovasyon Ofisi, kapısını girişimcilere açtı

Yeni kurduğu İnovasyon Ofisi ile müşteri memnuniyeti ve teknoloji odaklı yeni nesil sigortacılığın öncülüğünü yapan Allianz Türkiye, girişimcilere projelerini hayata geçirebilmeleri için fırsat sunuyor.

Allianz Türkiye CEO’su Aylin Somersan Coqui, kurum içinde çalışanlara yönelik özel bir girişimcilik programını uygulamaya koyduklarını, kurum dışında da E-Tohum ile işbirliğine gittiklerini ve projesi olan girişimcilerin ve inovatif fikri olan çalışanların başvurularını topladıklarını belirtti.