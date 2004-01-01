Allianz’ın yeni CEO’su Oliver Baete oldu

Allianz SE’nin yeni CEO’su belli oldu. Yıllık genel kurul toplantısında yapılan duyuruyla Allianz’ın başına, Allianz Türkiye’de de yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmış Olive Baete’nin geldiği açıklandı.

Baete, Allianz SE Yönetim Kurulu Başkanı (CEO) görevini Michael Diekmann’dan devraldı. Allianz Grubu’nun, 2013’ten bu yana mal ve kaza sigortası iş kolunun başında olan Oliver Baete, bu görevini Allianz SE Yönetim Kurulu Üyesi Axel Theis’e devredecek. 70’ten fazla ülkede 148.000 çalışanıyla 85 milyon müşterisine hizmet veren Allianz’a Baete, 2008’de Operasyonlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi olarak katıldı.