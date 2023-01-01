Anadolu Hayat Emeklilik, Balıkesirli işadamlarıyla buluştu

Anadolu Hayat Emeklilik, BASİAD Balıkesir Sanayici ve İşadamları Derneği ile birlikte ‘Bireysel Emeklilik Sistemi, Otomatik Katılım ve Genel Ekonomi Bilgilendirme Toplantısı’, Balıkesir GMKA Toplantı Salonu’nda düzenledi.

Etkinliğe Anadolu Hayat Emeklilik Genel Müdürü M. Uğur Erkan, Genel Müdür Yardımcısı Murat Atalay, BASİAD Başkanı Abdullah Bekki ve İş Portföy Genel Müdür Yardımcısı Emrah Yücel katıldı. Uğur Erkan, Otomatik Katılım sonrasında oluşacak yeni kurumsal pazarda da sektördeki güçlü konumlarını sürdürmeyi planladıklarını söyledi.