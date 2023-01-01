Anadolu Hayat Emeklilik fon büyüklüğünde 8 Milyar TL’yi aşan ilk şirket

Bireysel emeklilik sektörünün öncülerinden Anadolu Hayat Emeklilik, 3 Haziran tarihli verilere göre toplam fon büyüklüğünde 8 milyar TL’yi aşan ilk şirket oldu.

Anadolu Hayat Emeklilik’in pazar payı yüzde 19 olarak gerçekleşti. Anadolu Hayat Emeklilik Genel Müdürü M. Uğur Erkan, “Bireysel emeklilik branşı fon büyüklüğünde sahip olduğumuz sektör liderliğini sürdürüyoruz. Anadolu Hayat Emeklilik, güçlü ortaklık yapısı, sağlıklı mali bünyesi, sahip olduğu kurum kültürü ve müşteri odaklı hizmet anlayışıyla sektör ve ülke ekonomisi için katmadeğer yaratmaya devam edecektir” dedi.