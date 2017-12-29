Anadolu Hayat Emeklilik’in aktif büyüklüğü 18 milyar TL’ye yaklaştı

Anadolu Hayat Emeklilik’in 2017 yılsonu finansal sonuçları açıklandı.

Anadolu Hayat Emeklilik Genel Müdürü M. Uğur Erkan, “Başarılı bir yılı geride bırakan Anadolu Hayat Emeklilik, istikrarlı, dengeli ve karlı büyümesini sürdürmüştür” dedi. Emeklilik Gözetim Merkezi’nin 29 Aralık 2017 tarihli verilerine göre; bireysel emeklilik katılımcı fonlarında 12.6 milyar TL, devlet katkısı fonlarında 2 milyar TL ile toplamda 14.6 milyar TL fon tutarı ve yüzde 19 oranında pazar payına ulaşan Anadolu Hayat Emeklilik, 1.3 milyonu aşan sözleşme ve sertifika sayısıyla bu alandaki sektör liderliğini sürdürdü.