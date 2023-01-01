Anadolu Sigorta, 90. yılında web sitesini yeniledi

Anadolu Sigorta’nın kurumsal websitesi www.anadolusigorta.com.tr güncel içerik ve yenilikçi tasarımlarla yenilendi.

Web sitesi, kullanıcı dostu tasarımı, görsel olarak yenilenen çizgisi ve yeni içerik seçenekleriyle dikkat çekiyor. Anadolu Sigorta 1. Genel Müdür Yardımcısı Filiz Tiryakioğlu; Anadolu Sigorta’nın 90. kuruluş yıldönümünde ziyaretçilerin beğenisine sunulan yeni websitenin mobil cihazlarda daha kolay görüntülenebilmesini sağlayan tasarımını vurguladı.