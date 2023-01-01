Anne ile sohbete paha biçilemiyor

Aksigorta’nın 25–45 yaş aralığındaki kişilerin Anneler Günü ile ilgili görüşlerini almak üzere yaptırdığı araştırmaya göre, en sık alınan Anneler Günü hediyesi kıyafet olurken mutfak eşyası, çiçek diğer alternatifler.

Her 100 kişiden 58’i annesiyle en çok sohbet etmeyi seviyor. Sohbeti, yemek yemek, birlikte gezmek ve TV izlemek takip ediyor. 100 kişiden sadece 17’si annesini her gün ziyaret ediyor. “Annem yanımda olsun, birlikte olalım yeter” diyenlerin oranı ise yüzde 23.