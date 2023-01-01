“Başarının sırrı sisteme girenlerin kalıcılığı”

Fibaemeklilik Genel Müdürü Ömer Mert, “Otomatik Katılım uygulamasını başarıya ulaştıracak en önemli unsur, iki aylık cayma süresinden sonra kişilerin sistem içerisinde kalıcı olmaları” dedi.

İlk etapta yaklaşık 2 milyon, 2019’a kadar ise 15 milyona ulaşan yeni BES müşterisinden sözedilebileceğini belirtten Mert, 13 yılda 6 milyon kişiye ulaşmış sektör için bunun çok ciddi bir rakam olduğunu kaydetti. Mert, kalıcığın sağlanmasında devletin verdiği ilave teşviklerin yanısıra emeklilik şirketlerinin de konuyu müşterilere doğru anlatabilmesinin, cayma talepleri karşısında ikna edici olmasının önemine değindi. Mert, Fibaemeklilik olarak teknolojik altyapılarını, online uygulamalarını ve platformlarını tamamladıklarını anlattı.