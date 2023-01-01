Fibaemeklilik sağlık sigortasına adım attı

Emeklilik şirketlerine sağlık sigortası satma yetkisi verilmesinin ardından sektörde ilk hamle Fibaemeklilik’ten geldi.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası satışına başlayan Fibaemeklilik, Özel Sağlık Sigortası’nı da 2018 başında ürün gamına dahil edecek. Fibaemeklilik Genel Müdürü Erol Öztürkoğlu, “Hastalıkta ve sağlıkta müşterilerimizin yanındayız” dedi. Fiba TamSağlık Sigortası, Allianz işbirliği ve AllClub programı güvencesiyle sunulacak. Fibaemeklilik müşterileri, dünya çapında 70’in üzerinde ülkede varlık gösteren Allianz’ın genel provizyon sistemi AllClub’ın operasyonel desteğiyle hizmet alacak.