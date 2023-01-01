Garanti Emeklilik’e 2 ödül birden

TEGEP Eğitim ve Gelişim Platformu Derneği’nin bu yıl ikincisini düzenlediği TEGEP Öğrenme ve Gelişim Ödülleri’ne Garanti Emeklilik farklı 2 kategoride aldığı ödüllerle damga vurdu.

Garanti Emeklilik, çalışanlara keyifli bir öğrenme ve keşfetme süreci sunmayı amaçlayan “Çalışan Deneyimi Standartları” projesi ile “En Yaratıcı Uygulama” ve 2010’dan beri sürdürdüğü “İşimiz Okumak” kurumsal sosyal sorumluluk projesi ile “Toplumsal Katkı Sağlayan Gelişim Projesi” kategorilerinden ödül aldı. Garanti Emeklilik Genel Müdürü Cemal Onaran, başarılı çalışmalarını ödüllerle taçlandırdıklarını söyledi.

