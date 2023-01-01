Garanti Emeklilik’e İki Ödül Birden

Garanti Emeklilik’e Stevie’den Altın ve Gümüş Ödül Verildi.

Garanti Emeklilik, bu yıl 12.’si düzenlenen Stevie Ödülleri’nde “Yılın Müşteri Hizmetleri Takımı” kategorisinde Altın Ödül ve “Yılın Müşteri Hizmetleri Birimi” kategorisinde Gümüş Ödül olmak üzere 2 ödül birden aldı. Garanti Emeklilik Genel Müdür Yardımcısı K. Çağlayan Bakaçhan, aldıkları ödüllerden dolayı büyük mutluluk ve gurur duyduklarını söyledi: “Müşteri Hizmetleri ekibimizin uluslararası alanda aldığı bu ödüller, müşteri ve çalışan merkezli yaklaşımlarımız konusunda bizi cesaretlendiriyor; başarılarımızı daha da ileriye taşımak için motive ediyor.”