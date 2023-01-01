Garanti’den bir ilk daha: Garanti İnternet’ten ve Cep’ten bireysel emeklilik başlıyor!

Garanti, bireysel emeklilik sektöründe bir ilki hayata geçirerek, Garanti İnternet ve Garanti Cep’ten Bireysel Emeklilik Sözleşmesi (BES) sunmaya başlıyor.

Garanti, yeni hizmetiyle BES satın alma sürecini tamamen dijitalleştirerek, bankacılık işlemlerini dijital kanallardan yapan müşterilerine hız ve kolaylık sağlamayı amaçlıyor. Garanti Bankası Genel Müdür Yardımcısı Didem Dinçer Başer, “Hizmetimiz sadece BES alım aşamasıyla sınırlı kalmayacak, satın alma sonrası yönetimi de tam anlamıyla müşterilerimize vereceğiz”dedi.