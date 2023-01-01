Gençlerin tercihi Anadolu Hayat Emeklilik

Anadolu Hayat Emeklilik, 18-25 yaş arasındaki katılımcılara özel sunduğu Genç Emeklilik Planı ile gençlerin geleceğini güvence altına alıyor.

Geleceğini şansa bırakmak istemeyen gençler, Anadolu Hayat Emeklilik’in kendilerine özel emeklilik planıyla daha güvende hissediyor. Anadolu Hayat Emeklilik Genel Müdürü M. Uğur Erkan, “Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) gençler arasında giderek daha da yaygınlaşıyor. Anadolu Hayat Emeklilik olarak, BES’in önemini anlatıp 18-25 yaş arasındaki katılımcı sayımızı her geçen gün artırarak, Genç Emeklilik Planımızı kısa vadede 100 bin katılımcıya ulaştırmayı hedefliyoruz” dedi.