Generali Sigorta ve RE/MAX Türkiye’den hediye ev sigortası

Generali Sigorta, gayrimenkul danışmanlığı şirketi RE/MAX, işbirliğine imza attı.

RE/MAX’ten ev kiralayan, satın alan, evinin satış-kiralama işlemini RE/MAX ile yürüten herkese 3 aylık ‘Kolay Evim Sigortası’ hediye edilecek. RE/MAX Türkiye Kurucusu ve Genel Müdürü Murat Goldştayn, sektörde bir ilki gerçekleştirdiklerini söyledi. Generali Sigorta Genel Müdürü Mine Ayhan, “Generali Sigorta’nın ana sorumluluk alanlarından biri olarak gördüğü asistans hizmetleriyle de insanların hayatlarını kolaylaştırıyor” diye konuştu.