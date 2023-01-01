Girişimcilerin önünü açacak işbirliği

Erken aşama yatırım şirketi ve girişim hızlandırıcısı Etohum ile Allianz Türkiye, sigortacılık sektörüne yeni bir soluk getirecek önemli bir işbirliğine imza attı.

İşbirliğiyle sigortacılık sektörüyle ilgili yenilikçi çözümleri olan girişimlerin Allianz Türkiye ile buluşturulması hedefleniyor. Etohum Kurucusu Burak Büyükdemir, “Allianz Türkiye'nin Etohum Yatırımcı Kulübü'ne katılmasının, ekosisteme ciddi bir tecrübe akışı sağlanacağına ve sigortacılık sektörüyle ilgili girişimlerin doğru kaynaklarla buluşturulması konusunda önemli kapılar açacağına inanıyoruz” dedi.