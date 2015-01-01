Halk Emeklilik’ten İş Zekası projesinde yeni dönem: ‘Karne Dashboard’

Geçtiğimiz yıl Halk Emeklilik Zeka Küpü Dashboard projesini hayata geçiren Halk Emeklilik Veri Yönetimi ekibi, 2015 ilk çeyrek itibarıyla Saha Performans Takip’lerini SAP İş Zekası uygulamaları üzerinden izlemeye başladı.

‘Karne Dashboard’ adı verilen proje ile saha ekiplerine verilen hedef ve gerçekleştirme oranları hem şirket genelinde hem de kişi özelinde günlük olarak takip edilebiliyor. Halk Hayat ve Emeklilik Genel Müdürü Nurullah Okur yürütülen Veri Ambarı ve İş Zekası projesinden ve projenin ortaya koyduğu çalışmalardan memnun olduğunu açıkladı.