Halk Emeklilik’ten Mobil Şube

Halk Emeklilik 2014 yılı içerisinde detaylı bir analiz ve kullanıcı deneyimi çalışmalarına başladığı Mobil Şube uygulamasını 2015 Ocak ayı içerisinde iOS ve Android platformlarında yayına aldı.

Halk Emeklilik, Mobil Şube uygulamasında müşterilerinin standart işlemlerin yapıldığı bir mobil uygulama olmak yerine tüm Bireysel Emeklilik ve Hayat Sigortası süreçlerini görüntüleyebilecekleri ve işlem yapabilecekleri sürekli gelişen bir platform hedefliyor. Halk Emeklilik Genel Müdürü Nurullah Okur, “BES Derece modülü ile hesaplamalarınızı rahatlıkla yapabileceğiniz bir çözüm sunuyoruz” dedi.