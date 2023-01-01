KOBİ’ler sigorta zırhına sarındı

Generali Sigorta Genel Müdürü Mine Ayhan, Türkiye’de tanzim edilen poliçe sayısına dikkat çekiyor: “2014 verileri Türkiye’de tanzim edilen toplam ticari poliçe sayısının 1.562.168, sınai poliçe sayısının ise 196.965 adet olduğunu gösteriyor.

Bu veriler ışığında poliçelerin tamamının KOBİ'ler için tanzim edildiği noktada bile her iki KOBİ'den birinin sigortasız olduğu ortaya çıkıyor.” Ayhan, 2014 yılı şirket verilerinin en çok gıda, tekstil ve imalat sektöründe faaliyet gösteren KOBİ'lere poliçe tanzim ettikleri yönünde işaret verdiğini dile getiriyor.