MetLife ile Deniz Bonus Kampanyası sürprizlerle geliyor

MetLife Emeklilik ve Hayat A.Ş., 17 Ekim tarihine kadar geçerli olacak ‘Deniz Bonus’ kampanyası kapsamında, DenizBank şubelerine gelerek Bireysel Emeklilik Sistemi’ne katılan müşterileri için fırsatlar sunuyor.

MetLife, kampanyayla BES’e katılan Deniz Bonus kredi kartı sahibi müşterilere, ödemelerini bu kartla yapmaları durumunda bonus kazanma, belli bir rakamın üzerinde katkı payı ödeyecek müşterilere Kasım’da MetLife’ın katkılarıyla vizyona girecek dünyaca ünlü “Snoopy ve Charlie Brown filmi” için bilet hakkı imkanı sunuyor. MetLife Genel Müdürü Deniz Yurtseven; “DenizBank ile olan güçlü işbirliğimiz sayesinde bireysel emeklilik sistemine katılımı artırmak ve bunun sürdürülebilirliğini sağlamak için sürprizli ve avantajlı kampanyalarımızı sürdüreceğiz” dedi.