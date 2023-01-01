MetLife’ın BES’teki fon büyüklüğü 1 milyar TL’yi aştı

Bireysel Emeklilik Sistemi’nde (BES) toplam fon büyüklüğünü 1 milyar TL’nin üzerine eriştiren MetLife Türkiye, 2016 yılının ilk çeyrek sonuçlarını açıkladı.

MetLife Türkiye Genel Müdürü Deniz Yurtseven, “2023 yılında hedefimizi 14-15 milyon katılımcı ve 200 milyar TL arasında bir fon büyüklüğüne erişebileceğimizi düşünüyorum. Kıdem tazminatı fonlarının emeklilik şirketlerince yönetilmesi ve otomatik katılımın hayata geçirilmesiyle birlikte bu öngörüyü yukarı doğru revize ederek; 250 ila 400 milyar TL bandına çekebileceğimizi de düşünüyoruz” dedi.

