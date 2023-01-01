MetLife’tan liseli girişimcilere destek

Sosyal İnovasyon Kampı’nın dördüncüsünü İTÜ Ayazağa Kampüsü’nde gerçekleştirdi.

MetLife Emeklilik ve Hayat, MetLife Vakfı ve Genç Başarı Eğitim Vakfı işbirliğiyle lise öğrencileri arasında “girişimcilik ve sosyal inovasyon” konusunda farkındalık yaratan Sosyal İnovasyon Kampı’nın dördüncüsünü İTÜ Ayazağa Kampüsü’nde gerçekleştirdi. Yarışmada, Yeşil Gençlik isimli ekip birinci seçildi. Kazanan ekipteki öğrenciler MetLife’ta staj imkanının yanısıra InnoCampus’ün düzenlediği lise öğrencilerine özel inovasyon deneyimi programına katılma hakkı kazandı.