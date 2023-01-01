Microsoft ve Mapfre Genel Sigorta “Azure”da buluşuyor

Microsoft, farklı sektörlerden şirketlere yönelik geliştirdiği uygulama ve çözümlerle başarı hikayelerine yenilerini ekliyor.

Mapfre Genel Sigorta için geliştirilen ve Microsoft’un bulut bilişim platformu Azure üzerinde çalışan sigortacılık portalı Babonline uygulaması ile Mapfre Sigorta’nın iş süreçleri iyileşti, operasyon yükleri azaldı ve müşteri memnuniyeti büyük ölçüde arttı. Microsoft Türkiye Sunucu ve Bulut Platformu Grup Müdürü Mehmet Üner yeni sistemin güvenli olduğundan sözetti Mapfre Genel Sigorta Genel Müdür Yardımcısı İlker Sırtıkırmızı yeni sistemle iş süreçlerinin hızlandığını kaydetti.