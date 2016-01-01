NN Group, istikrarla büyüyor

NN Group, 2016 yılı ilk çeyrek sonuçlarını açıkladı. NN Group’un 2016 yılı ilk çeyreğindeki faaliyetlerinden elde ettiği kar, 2015 yılının aynı dönemindeki performansını koruyarak 305 milyon avro, net karı ise 270 milyon avro olarak gerçekleşti.

NN Group, NN Hayat ve Emeklilik adıyla faaliyet gösterdiği Türkiye’de büyümesine devam ediyor. NN Group CEO’su ve Yönetim Kurulu Başkanı Lard Friese, “Mükemmel bir müşteri deneyimi sunma hedefiyle inovatif ürünler sunmaya devam ediyoruz” dedi. NN Hayat ve Emeklilik CEO’su Frank Eijsink, Türkiye’de, müşterilerininn bireysel emeklilik toplam fon büyüklüğünün yüzde 19 artışla 2 milyar 75 milyon TL’ye ulaştığını kaydetti.

