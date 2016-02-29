Pirelli’den Anadolu Sigorta sahiplerine özel kampanya

Pirelli, tüketicilerinin hayatını kolaylaştıran kampanyalara imza atmaya devam ediyor.

29 Şubat 2016 tarihine kadar Pirelli’den otomobil, 4x4 veya hafif ticari araç lastiği alan tüm Anadolu Sigorta Kasko ve Trafik Sigortası poliçe sahipleri yüzde 25 indirim kampanyasından faydalanıyor. Anadolu sigorta müşterilerinin indirimden yararlanabilmeleri için yürürlükte olan kasko veya trafik poliçelerinin kişisel ve araç bilgileri içeren sayfasının kopyası ile birlikte kampanyaya katılan Pirelli Yetkili Satıcıları’na başvurmaları gerekiyor.