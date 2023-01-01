Ray Sigorta ve İLKSAN’dan sağlıkta işbirliği

Ray Sigorta ve İLKSAN (İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı) işbirliğine imza attı.

Anlaşma ile İLKSAN’ın 260 bin üyesi ve aile fertleri Ray Sigorta’nın son derece ekonomik ve geniş kapsamlı tamamlayıcı sağlık sigortası ürünü olan ‘Tamamlayan Sağlık Sigortası’na daha da ucuza sahip olarak, limitleri dert etmeden ve fark ödemeden dilediği sağlık hizmetini kolayca alabilecek, İLKSAN üyeleri ve aile fertleri yüzde 10 aile indiriminden faydalanacak. Ray Sigorta Genel Müdürü Koray Erdoğan, bu işbirliğiyle İLKSAN üyesi öğretmenlerin, eşlerinin ve ailelerinin çok daha ucuza özel sağlık sigortası sahibi olmalarının önünü açmış olduklarını söyledi.