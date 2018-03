Sektörün kaldıraçları devrede İlk 6 ay büyüme yüzde 12’yi buldu

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) ilk 6 ay verilerini açıkladı. Yılın ilk 6 ayında prim üretimi yüzde 12 artışla 23 milyar lirayı geçti. İlk 6 ayda hayat branşı canlılık yaşadı. İlk 6 ayda prim üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 47.6 artarak 3.3 milyar liraya ulaştı. Büyümenin lokomotifi ise hayat dışı branşlar oldu. Üretimin 19.3 milyar lirası hayat dışı branşlardan geldi.