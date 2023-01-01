Sigorta bilinci arttıkça hayat branşı büyüyor

Hayat branşında sigorta sektörünün 2015 yılı ilk yarısında yüzde 20’nin üzerinde büyüdüğünü söyleyen Halk Emeklilik Genel Müdürü Nurullah Okur, artan sigorta bilinci ve geniş ürün gamıyla hayat branşının büyümeye devam edeceğini belirtti.

Sektörün hızlı bir büyüme trendi içerisine girdiğini gördüklerini aktaran Okur,”Halk Hayat ve Emeklilik olarak 2015 ilk yarı itibarıyla 186.7 milyon lira prim üretimiyle sektörde 4. sırada yerimizi aldık. Geçen senenin aynı dönemine göre hayat prim üretiminde yüzde 97.6 büyüme gerçekleştirerek hayat branşında hızla büyüyoruz” dedi. Okur, BES’te de hızla büyüdüklerini kaydetti.