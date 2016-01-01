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Sigorta Cini 2016’da yüzde 100 büyüdü

Türkiye’nin ilk perakende sigorta zinciri Sigorta Cini, 2016 yılını değerlendirdiği ve 2017 hedeflerini paylaştığı bir basın toplantısı düzenledi.

Sigorta Cini CEO’su Pieter-Bas Vos, 2016’da yüzde 100 büyüyerek 35 milyon TL prim ürettiklerini, bu yıl da rakamı ikiye katlamayı hedeflediklerini söyledi. 4 yılda yaptıkları toplam yatırım miktarının 65 milyon TL’ye ulaştığını, 11 ilde 26 mağazada hizmet verdiklerini belirten Pieter-Bas Vos, yatırımlarına ara vermeden devam edeceklerini kaydetti. 

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