Sigorta Cini 2016’da yüzde 100 büyüdü

Türkiye’nin ilk perakende sigorta zinciri Sigorta Cini, 2016 yılını değerlendirdiği ve 2017 hedeflerini paylaştığı bir basın toplantısı düzenledi.

Sigorta Cini CEO’su Pieter-Bas Vos, 2016’da yüzde 100 büyüyerek 35 milyon TL prim ürettiklerini, bu yıl da rakamı ikiye katlamayı hedeflediklerini söyledi. 4 yılda yaptıkları toplam yatırım miktarının 65 milyon TL’ye ulaştığını, 11 ilde 26 mağazada hizmet verdiklerini belirten Pieter-Bas Vos, yatırımlarına ara vermeden devam edeceklerini kaydetti.

