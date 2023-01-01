Sigorta konusunda yeni rehberiniz: Sigorta Cini Blog

Sigorta Cini, ülke çapında birçok kanaldan faaliyetlerine devam ediyor.

170 yıllık köklü bir geçmişe sahip NN Group’un yatırımı olan Sigorta Cini, ülke çapında sigorta bilincini artırmak adına birçok kanaldan faaliyetlerine devam ediyor. Türkiye pazarına en uygun yaklaşım yöntemi olan yüz yüze müşteri iletişimini benimseyerek ülke çapında mağazalar açan Sigorta Cini, bir yandan da online kanallardan müşterilere ulaşıyor. Sigorta Cini şimdi de el kitabı niteliğindeki Sigorta Cini Blog ile sigorta ve günlük yaşamla ilgili pratik bilgilerin yanısıra merak edilen birçok konuda kaynak sağlıyor.

