Sigortam.net ve Petrol Ofisi’nden fırsat

Kasko veya trafik sigortası poliçesini Sigortam.net’ten yaptıranlar, 1 yıl boyunca Petrol Ofisi’nde gerçekleştirecekleri akaryakıt ve LPG alımlarında 400 TL’ye varan indirim kazanıyor.

Sigortam.net CEO’su Tahsin Gürdoğan, “Bir yıl süreyle geçerli bu kampanya ile başlangıç basamağından trafik sigortası satın alan bir müşteri ödediği bedelin yarısını, hasarsızlığı en yüksek basamakta olan bir müşteri ise neredeyse poliçesinin tamamı tutarında ücretsiz akaryakıt kazanabiliyor” dedi.