Sompo için Türkiye stratejik bir ülke

Sompo Japan Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Shinobu Arimoto, sermayedarları olan Sompo Japan Nipponkoa için Türkiye’nin stratejik bir ülke olduğunu vurguladı.

Arimoto, Türkiye’de her zaman yeni fırsatlara açık olduklarını da ifade etti. Sektörde ilk çeyrekte birçok şirket zarar etmişken, Sompo Japan Sigorta’nın büyümeyi ve en karlı beşinci şirket olmayı başardığını belirten Arimoto, sürdürülebilir karlılığın anahtarının istikrarlı yönetim olduğunu kaydetti. Türk sigorta sektörünün büyüyen ve gelecek vaadeden bir pazar olduğuna inanan Arimoto, Türkiye’nin hala yabancı yatırımcılar için cazibesini koruduğunu söyledi.