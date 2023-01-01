Turkcell Finansman ile BNP Paribas Cardif iş ortaklığı

Bireysel ve kurumsal müşterilerinin teknoloji ihtiyaçlarını finanse etmek üzere kurulan Financell markasıyla hizmet veren Turkcell Finansman ile BNP Paribas Cardif Türkiye uzun süreli ve güçlü bir işbirliğinin temellerini attı.

İş ortaklığının ilk adımı olarak Turkcell müşterilerine sunulacak “Financell Kredim Güvende” Kredi Koruma Hayat Sigortası ile 2017 yılında iki milyon Turkcell müşterisinin güvence altına alınması hedefleniyor. Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, Turkcell Finansman A.Ş. Genel Müdürü Mehmet Cantekin ve BNP Paribas Cardif Türkiye Genel Müdürü Cemal Kişmir, işbirliklerini önümüzdeki dönemde geliştirerek devam ettireceklerini ifade etti.