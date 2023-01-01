Vakıf Emeklilik, “Finansal Okuryazarlığı” destekliyor

Küçük yaşlardan itibaren çocuklara tasarruf bilincini aşılayan Vakıf Emeklilik, Kumbara Tasarımı Resim Yarışması ve Sigorta Laboratuvarı projeleri ile finansal okuryazarlığı destekliyor.

Türkiye genelinde 7-10 yaş arası ilköğretim öğrencilerinin hayallerindeki kumbarayı resme döktükleri yarışma ile geleceğin bireylerine tasarrufun önemi aşılanıyor. Sigorta Laboratuvarı projesi kapsamında, Vakıf Emeklilik, Kadıköy Göztepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Şişli Ahi Evran Lisesi’nde sigorta laboratuvarı açtı.