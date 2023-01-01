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Vakıf Emeklilik ile 5 adımda ferdi kaza sigortası

İhtiyaca göre değişen paket seçenekleri ile Hep Destek Ferdi Kaza Sigortası’nı online olarak hizmete sunan Vakıf Emeklilik, ferdi kaza sigortası yaptırmak isteyenleri, 5 adımda sigorta sahibi yapıyor.

Ferdi kaza sigortası yaptırmak isteyen fakat yeterli vakti olmayanlar, www.vakifemeklilik.com.tr adresinden cep telefonu, tablet ya da masaüstü bilgisayardan kısa sürede işlemlerini gerçekleştirerek, ürün bilgilerinin tamamına ulaşıp, yalnızca 5 adımda kolaylıkla Hep Destek Ferdi Kaza Sigortası’nı satın alabilecek.

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