Vakıf Emeklilik, Zaman Makinası ile insanları geleceğe götürdü

Sektörde yeni bir projeye daha imza atan Vakıf Emeklilik, Zaman Makinası Projesi ile “Şimdiden Rahat Bir Gelecek” için BES yaptırmanın önemine dikkat çekti.

İnsanlara geleceklerinden mesaj veren Zaman Makinası ilk yolculuğuna 14 Ağustos’ta İzmit’ten çıktı, Anadolu’yu gezen Zaman Makinası’nın son durağı ise İstanbul oldu. Vakıf Emeklilik, Zaman Makinası ile kişileri 30 yıl sonrasına götürerek, hayalini kurdukları emeklilik dönemini yaşattı, yolculukta; kişilerin emeklilik günlerinde de şu andaki hayat standartlarında bir yaşam sürmelerinin BES ile mümkün olabileceği mesajı verildi.