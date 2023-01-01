Vakıf Emeklilik’e bir ödül daha

Vakıf Emeklilik’in sigorta sektöründe bir ilk olan VEPLUS giyilebilir teknoloji uygulaması “Game Changers Türkiye” yarışmasında İnovasyon kategorisinde birinci oldu.

Türkiye’nin en yenilikçi şirketlerinin belirlendiği yarışma; MCT Danışmanlık tarafından Pazarlama Zirvesi bünyesinde düzenlendi. Vakıf Emeklilik, daha önce de Stevie International Business Awards (Uluslararası İş Ödülleri) yarışmasında VEPLUS giyilebilir teknoloji uygulamasıyla iki farklı kategoride Stevie ödülü kazanmıştı.